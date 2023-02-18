Nik Krebs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Krebs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Krebs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nik Krebs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nik Krebs 25 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nik Krebs Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nik Krebs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nik Krebs'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nik Krebs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nik Krebs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nik Krebs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nik Krebs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında NK Fuzinar

Nik Krebs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nik Krebs şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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