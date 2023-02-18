Nik Marinsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Marinsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Marinsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nik Marinsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nik Marinsek 17 Şubat 1999 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nik Marinsek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nik Marinsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına - tarihinde katılmıştır. Nik Marinsek'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nik Marinsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nik Marinsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nik Marinsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nik Marinsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2020 yılında NK Smartno 1928

31 Aralık 2020 yılında NK Aluminij

Nik Marinsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nik Marinsek şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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