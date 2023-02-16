Nik Omladic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Omladic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Omladic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nik Omladic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nik Omladic 21 Ağu 1989 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Nik Omladič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nik Omladic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Nik Omladic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nik Omladic'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nik Omladic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ichbinomla21/

Nik Omladic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nik Omladic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nik Omladic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nik Omladic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rudar Velenje

1 Ocak 2010 yılında NK Olimpija

9 Ocak 2015 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2017 yılında Greuther Fürth

29 Ağu 2019 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2022 yılında Rudar Velenje

27 Ocak 2023 yılında Hallescher FC

Nik Omladic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nik Omladic şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nik Omladic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Smartno 1928 (-2005), NK Rudar Velenje (2005-2007)

Slovenya takımında 19 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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