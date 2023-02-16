Nik Prelec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Prelec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Prelec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nik Prelec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nik Prelec 10 Haziran 2001 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nik Prelec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO TRANSFER yapmaktadır. Nik Prelec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cagliari futbol takımında oynamaktadır. Cagliari takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nik Prelec'nin Cagliari ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nik Prelec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nik Prelec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nik Prelec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nik Prelec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sampdoria U17

1 Temmuz 2018 yılında Sampdoria U19

1 Temmuz 2021 yılında Sampdoria

29 Ocak 2022 yılında NK Olimpija

30 Haziran 2022 yılında Sampdoria

9 Temmuz 2022 yılında WSG Tirol

31 Ocak 2023 yılında Cagliari

Nik Prelec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nik Prelec şuan Cagliari takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Nik Prelec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 10 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 8 gol atmıştır.

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