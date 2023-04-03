Nik Trcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Trcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Trcek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nik Trcek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nik Trcek 5 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Nik Trček şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nik Trcek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nik Trcek'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nik Trcek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nik Trcek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ağustos 2021 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2022 yılında MFK Karvina B
Nik Trcek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nik Trcek şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Olimpija Ljubljana (2010 - 2018)
NK Bravo (2018 - 2020)
NK Brinje Grosuplje (2020 - 2021)
MFK Karviná (2021 - 2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.