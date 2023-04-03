Nik Zrnec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Zrnec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Zrnec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nik Zrnec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nik Zrnec 16 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nik Zrnec Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nik Zrnec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nik Zrnec'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nik Zrnec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nik Zrnec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nik Zrnec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nik Zrnec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nik Zrnec şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Nik Zrnec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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