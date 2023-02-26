Nika Chagunava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Chagunava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Chagunava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Chagunava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Chagunava 16 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა ჩაგუნავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Chagunava Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. Nika Chagunava'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Chagunava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Chagunava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Chagunava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Chagunava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Chagunava şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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