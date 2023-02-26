Nika Chumburidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Chumburidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Chumburidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Chumburidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Chumburidze 21 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა ჭუმბურიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Chumburidze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nika Chumburidze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nika Chumburidze'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Chumburidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Chumburidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Chumburidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Chumburidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Merani Martvili

Nika Chumburidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Chumburidze şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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