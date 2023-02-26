Nika Gagnidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Gagnidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nika Gagnidze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nika Gagnidze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nika Gagnidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Gagnidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nika Gagnidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Gagnidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Gagnidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Gagnidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Gagnidze 20 Mart 2001 tarihinde Gori şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა გაგნიძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Gagnidze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bene-Sport yapmaktadır. Nika Gagnidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Nika Gagnidze'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Gagnidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Gagnidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nika Gagnidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Gagnidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Dila

20 Temmuz 2022 yılında Ümraniyespor

5 Aralık 2022 yılında FC Dila

Nika Gagnidze kimdir

Nika Gagnidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Gagnidze şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Nika Gagnidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Nika Gagnidze nereli

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