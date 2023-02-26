Nika Ghambarashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Ghambarashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Ghambarashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Ghambarashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Ghambarashvili 2 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა ღამბარაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Ghambarashvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sioni Bolnisi futbol takımında oynamaktadır. Sioni Bolnisi takımına - tarihinde katılmıştır. Nika Ghambarashvili'nin Sioni Bolnisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Ghambarashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Ghambarashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Ghambarashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Ghambarashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Ghambarashvili şuan Sioni Bolnisi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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