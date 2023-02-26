Nika Ghlonti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Ghlonti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Ghlonti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Ghlonti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Ghlonti 6 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა ღლონტი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Ghlonti Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nika Ghlonti'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Ghlonti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Ghlonti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Ghlonti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Ghlonti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shukura II

1 Ocak 2018 yılında FC Saburtalo II

1 Temmuz 2020 yılında Shukura II

1 Ocak 2022 yılında Shukura

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Nika Ghlonti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Ghlonti şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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