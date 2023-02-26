Nika Kacharava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Kacharava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Kacharava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Kacharava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Kacharava 13 Ocak 1994 tarihinde Nikosia şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Gürcistan,Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა კაჭარავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Kacharava Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nika Kacharava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nika Kacharava'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nika Kacharava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Kacharava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nika Kacharava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Kacharava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo II

1 Ocak 2013 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2014 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2016 yılında Rostov

21 Ağustos 2016 yılında Ethnikos

30 Haziran 2017 yılında Rostov

1 Temmuz 2017 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2018 yılında Rostov

1 Temmuz 2018 yılında Anorthosis

11 Eylül 2020 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2021 yılında Anorthosis

8 Şubat 2022 yılında Jeonnam Dragons

5 Şubat 2023 yılında Torpedo Kutaisi

Nika Kacharava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Kacharava şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Nika Kacharava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 3 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

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