Nika Kalandarishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Kalandarishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Kalandarishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Kalandarishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Kalandarishvili 9 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა კალანდარიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Kalandarishvili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nika Kalandarishvili'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Kalandarishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Kalandarishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Kalandarishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Kalandarishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Haziran 2018 yılında Athlone Town

1 Ocak 2019 yılında Cabinteely

1 Temmuz 2019 yılında Athlone Town

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Samgurali

Nika Kalandarishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Kalandarishvili şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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