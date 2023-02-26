Nika Kavtaradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Kavtaradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Kavtaradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Kavtaradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Kavtaradze 17 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა ქავთარაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Kavtaradze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nika Kavtaradze'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Kavtaradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Kavtaradze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Kavtaradze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Kavtaradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2020 yılında FC Gagra

Nika Kavtaradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Kavtaradze şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Nika Kavtaradze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U20 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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