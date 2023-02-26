Nika Khatchvani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Khatchvani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nika Khatchvani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nika Khatchvani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nika Khatchvani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Khatchvani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nika Khatchvani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Khatchvani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Khatchvani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Khatchvani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Khatchvani 19 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა ხაჭვანი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Khatchvani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına - tarihinde katılmıştır. Nika Khatchvani'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Khatchvani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Khatchvani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Nika Khatchvani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Khatchvani kimdir

Nika Khatchvani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Khatchvani şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Nika Khatchvani nereli

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