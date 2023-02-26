Nika Khetsuriani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Khetsuriani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Khetsuriani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Khetsuriani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Khetsuriani 25 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა ხეცურიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Khetsuriani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSSM yapmaktadır. Nika Khetsuriani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nika Khetsuriani'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Khetsuriani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Khetsuriani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Khetsuriani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Khetsuriani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Merani

Nika Khetsuriani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Khetsuriani şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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