Nika Khorkheli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Khorkheli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Khorkheli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Khorkheli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Khorkheli 9 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა ხორხელი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Khorkheli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nika Khorkheli'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Khorkheli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Khorkheli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Khorkheli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Khorkheli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Spaeri

1 Ocak 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Samgurali

Nika Khorkheli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Khorkheli şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nika Khorkheli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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