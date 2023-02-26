Nika Kirkitadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Kirkitadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Kirkitadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Kirkitadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Kirkitadze 23 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Kirkitadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. Nika Kirkitadze'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Kirkitadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Kirkitadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Kirkitadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Kirkitadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Kirkitadze şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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