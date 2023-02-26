Nika Kitia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Kitia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nika Kitia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nika Kitia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.