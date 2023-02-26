Nika Kitia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Kitia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Kitia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nika Kitia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nika Kitia 18 Mart 2003 tarihinde Gali şehrinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა კიტია şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nika Kitia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nika Kitia'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nika Kitia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nika Kitia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Merani II
1 Şubat 2023 yılında Merani Martvili
Nika Kitia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nika Kitia şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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