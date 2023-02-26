Nika Kokosadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Kokosadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Kokosadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Kokosadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Kokosadze 30 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა ქოქოსაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Kokosadze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nika Kokosadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nika Kokosadze'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Kokosadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Kokosadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Kokosadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Kokosadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

Nika Kokosadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Kokosadze şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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