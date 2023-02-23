Nika Kvekveskiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Kvekveskiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Kvekveskiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Kvekveskiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Kvekveskiri 29 Mayıs 1992 tarihinde Gali şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა კვეკვესკირი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Kvekveskiri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballGoal.eu yapmaktadır. Nika Kvekveskiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nika Kvekveskiri'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nika Kvekveskiri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nkvekveskiri/

Nika Kvekveskiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Kvekveskiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nika Kvekveskiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Kvekveskiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Baia Zugdidi

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Tbilisi

30 Haziran 2011 yılında Baia Zugdidi

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2013 yılında Tskhinvali

31 Aralık 2013 yılında Dinamo Tbilisi

2 Ocak 2014 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2014 yılında FC Dila

1 Temmuz 2015 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2016 yılında FK Qabala

25 Mayıs 2017 yılında Tobol Kostanay

29 Ocak 2021 yılında Lech Poznan

Nika Kvekveskiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Kvekveskiri şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Nika Kvekveskiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 16 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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