Nika Sandokhadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Sandokhadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nika Sandokhadze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nika Sandokhadze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nika Sandokhadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Sandokhadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nika Sandokhadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Sandokhadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Sandokhadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Sandokhadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Sandokhadze 20 Şubat 1994 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა სანდოხაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Sandokhadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIARHEI YEMIALYANCHYK yapmaktadır. Nika Sandokhadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nika Sandokhadze'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Sandokhadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Sandokhadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nika Sandokhadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Sandokhadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında T. Kutaisi II

1 Temmuz 2013 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2014 yılında FC Locomotive

15 Temmuz 2015 yılında FC Samtredia

22 Ocak 2018 yılında Karpaty

22 Temmuz 2018 yılında RFS

31 Aralık 2018 yılında Karpaty

9 Ağustos 2019 yılında Saburtalo

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2020 yılında FC Locomotive

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2021 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Nika Sandokhadze kimdir

Nika Sandokhadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Sandokhadze şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Nika Sandokhadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Nika Sandokhadze nereli

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