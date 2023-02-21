Nika Sichinava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Sichinava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Sichinava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Sichinava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Sichinava 17 Temmuz 1994 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა სიჭინავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Sichinava Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nika Sichinava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nika Sichinava'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nika Sichinava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Sichinava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Sichinava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Sichinava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2012 yılında Volgar

1 Ocak 2013 yılında Kolkheti Poti

16 Ağustos 2013 yılında WIT Georgia

1 Ağustos 2014 yılında Kolkheti Poti

10 Ocak 2016 yılında Ingulets

1 Temmuz 2021 yılında Kolos Kovalivka

22 Mart 2022 yılında KuPS

30 Haziran 2022 yılında Kolos Kovalivka

Nika Sichinava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Sichinava şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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