Nika Sikharulashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Sikharulashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nika Sikharulashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nika Sikharulashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nika Sikharulashvili 7 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნიკა სიხარულაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nika Sikharulashvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nika Sikharulashvili'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nika Sikharulashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nika Sikharulashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nika Sikharulashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nika Sikharulashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

Nika Sikharulashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nika Sikharulashvili şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Nika Sikharulashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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