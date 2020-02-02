Nikah dairesinde 02.02.2020 yoğunluğu

Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah dairelerine akın ederken, Düzce'de 02.02.2020 tarihini seçen onlarca çift nikah masasına oturdu. Kılıçarslan çifti de 5 yıl önce 2 Şubat'ta tanışmalarının ardından 02.02.2020 tarihini düşünerek söz, nişan ve nikahlarını aynı tarihte kıydılar.

Aylar öncesinden "02.02.2020"de nikah kıydırmak için başvuran çiftler, sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gitmeye başladı. Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemler tamamlanan ve evlilik cüzdanlarını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti. Düzce Nikah Dairesinde de bu tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, yoğunluk oluşturdu. 12 çiftin randevu aldığı belirtilirken, evlilik işlemleri yarım saatlik aralarla gerçekleştirildi.

02.02.2020 tarihinde nikahını kıydıran Furkan Kılıçarslan ve Gülcan Mutlu Kılçarslan çifti 2015'te tanıştıklarını belirterek, 2 Şubat tarihini çok önceden planlayarak söz, nişan ve nikahlarını aynı günde kıymak için bu günü seçtiklerini söylediler. Furkan ve Gülcan Kılıçarslan çifti, "Düzce Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyken 2015 yılında kafede tanışmıştık. Çok önceden bugünü ayarlamıştık. Hem tanışma hem söz, nişan hem de evlilik yılımız olsun istedik. Evlilik ve diğer önemli günleri unutmamak için bu tarihi aldık. Duygularımız anlatılmaz. Mutluluğumuzun zirvesindeyiz diyebiliriz. Çok mutluyuz" diye konuştular.

Düzce Belediyesi nikah memuru Kadir Durnaoğlu ise çiftlerin anlamlı gün olması nedeniyle 02.02.2020 tarihini seçtiklerini belirterek Düzce'de çiftlerin 02.02 tarihine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kadir Durnaoğlu, "Bugün çok yoğun. Çok müracaat var. Her yarım saatte bir nikah kıydığımız halde bile yetiştiremiyoruz. Bu tarihe randevu almak isteyen birçok çiftimizi geri çevirmek zorunda kaldık. Bugün 12 nikahımız var. Akşam saatlerinde de nikahlarımız var. Akıllarda kolay kalacak bir tarih. Bugün için aylar öncesinden randevu alanlar oldu. Evlilikleri tehlikeye düşürmeyecek bir tarih. Çiftlerimize de nikah masasında sabır diyorum. Mutlu evlilik sabırlı olmaktan ve sosyal medyaya çok fazla takılmamaktan geçiyor. Bu tarihi ise en çok bayanlar istiyor. Damat adaylarının da işine geliyor" dedi.

Kaynak: İHA