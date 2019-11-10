NİKAH TÖRENİNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1)
Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı.
Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
Kaynak: DHA
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