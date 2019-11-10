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  3. NİKAH TÖRENİNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1) 

NİKAH TÖRENİNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1) 

Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı.

NİKAH TÖRENİNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1) 

Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

Kaynak: DHA

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