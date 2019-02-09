Nikahsız eşini vuran şüpheli: Bütün kadınlardan özür diliyorum ama bundan değil

BOLU'da, resmi nikahsız eşi Huri G.'yi (25) bindirdiği otomobilde 6 el ateş açarak bacaklarından vurduktan sonra yaralı olarak bir hastanenin acil servisine bırakıp kaçan Nihat B. (46) ile ona yardım eden 2 arkadaşı, adliyeye sevk edildi. 1 resmi, 2 de dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Nihat B., sevk sırasında, "Bütün dünyadaki kadınlardan özür diliyorum ama bu kadından özür dilemiyorum" dedi.

Bolu'da temizlik firması sahibi Nihat B., bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Huri G. ile Çarşamba gecesi bir araya geldi. Nihat B., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte buluştuğu Huri G.'yi otomobile bindirdi. Huri G. ve Nihat B., arka koltukta otururken, yanlarında bulunanlardan biri aracı sürdü, diğeri de ön koltukta oturdu. Issız bir yere gidilirken yolda Huri G. ve Nihat B. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nihat B., tabancasıyla Huri G.'nin bacaklarına 6 el ateş etti. Nihat B. ve beraberindekiler, Huri G.'yi Sağlık Mahallesi'ndeki özel hastanenin acil servisinin önüne bırakıp, kaçtı. Hastane personelinin yaralı bulduğu Huri G., ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Huri G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİRİ RESMİ, 3 EŞİ VAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Nihat B. ve yanındaki 2 kişiyi Gölyüzü Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 resmi nikahlı, 2 de dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Nihat B. adliyeye getirildiği sırada, "Bütün kadınlardan özür diliyorum. Annelerimiz melektir, eşlerimiz güldür ama Huri melek değildir. Kocasına ihanet eden, kocasını aldatan bir kadındır. Bütün dünyadaki kadınlardan özür diliyorum ama bu kadından özür dilemiyorum" dedi.

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DHA