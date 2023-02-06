Nikao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikao 29 Temmuz 1992 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maycon Vinícius Ferreira da Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikao Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALESSIO SUNDAS yapmaktadır. Nikao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikao'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikao11_/

Nikao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında Santos B

1 Mart 2010 yılında Brasa

1 Nisan 2010 yılında Atlético-MG

1 Şubat 2011 yılında EC Vitória

1 Mayıs 2011 yılında Atlético-MG

1 Haziran 2011 yılında EC Bahia

1 Aralık 2011 yılında Atlético-MG

1 Nisan 2012 yılında Ponte Preta

1 Aralık 2012 yılında Atlético-MG

1 Mart 2013 yılında América-MG

1 Kasım 2013 yılında Atlético-MG

13 Şubat 2014 yılında Linense-SP

31 Mart 2014 yılında Atlético-MG

1 Nisan 2014 yılında Ceará SC

31 Aralık 2014 yılında Atlético-MG

14 Ocak 2015 yılında Atlético-PR

11 Ocak 2022 yılında São Paulo

1 Ocak 2023 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2023 yılında São Paulo

Nikao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikao şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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