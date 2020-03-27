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Nikaragua'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

ANKARA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.Nikaragua Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 60 yaşındaki erkekte "hipertansiyon" rahatsızlığının bulunduğu belirtildi.Öte yandan...

Nikaragua'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

ANKARA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Nikaragua Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 60 yaşındaki erkekte "hipertansiyon" rahatsızlığının bulunduğu belirtildi.

Öte yandan bu kişinin ülkeye 16 Mart'ta Kolombiya'dan geldiği bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 6 milyonu aşan Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da ilk Kovid-19 vakası, ülkeye Panama'dan gelen 40 yaşındaki bir erkekte 18 Mart'ta görülmüştü.




Kaynak: AA




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