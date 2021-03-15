Nikaragua'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nikaragua'nın Bayrağı Nasıldır?

Nikaragua veya resmî adıyla Nikaragua Cumhuriyeti, 129.495 km²'lik yüz ölçümüyle Orta Amerika'nın en büyük ülkesidir. Ülke, kuzeyde Honduras, güneyde Kosta Rika ile komşudur.Ülkenin batısı Büyük Okyanus, doğusu ise Karayip Denizi ile çevrilidir.

Nikaragua'nın Başkenti?

“Managua” şehri Nikaragua'nın başkentidir.

Nikaragua'nın Para Birimi Nedir?

“Nigaruka Korbobası” Nikaragua'nın para birimidir.

Nikaragua'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Nikaragua'nın telefon alan kodu : + 505

Nikaragua'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Nikaragua

Nikaragua'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Managua

Nikaragua'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Nicaragua

Nikaragua'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Managua

Nikaragua'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Nikaragua'nın Bayrağı Nasıldır?