Mozambik'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mozambik'in Bayrağı Nasıldır?Moritanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moritanya'nın Bayrağı Nasıldır?Nijerya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nijerya'nın Bayrağı Nasıldır?Montserrat'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Montserrat'ın Bayrağı Nasıldır?Namibya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Namibya'nın Bayrağı Nasıldır?Nepal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nepal'in Bayrağı Nasıldır?Nijer'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nijer'in Bayrağı Nasıldır?Nikaragua'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nikaragua'nın Bayrağı Nasıldır?Ağın isminin anlamı nedir, Ağın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Saka isminin anlamı nedir, Saka ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Nikaragua'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nikaragua'nın Bayrağı Nasıldır?

Nikaragua'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nikaragua'nın Bayrağı Nasıldır?

Nikaragua'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Nikaragua'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Nikaragua hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Nikaragua'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nikaragua'nın Bayrağı Nasıldır?

Nikaragua veya resmî adıyla Nikaragua Cumhuriyeti, 129.495 km²'lik yüz ölçümüyle Orta Amerika'nın en büyük ülkesidir. Ülke, kuzeyde Honduras, güneyde Kosta Rika ile komşudur.Ülkenin batısı Büyük Okyanus, doğusu ise Karayip Denizi ile çevrilidir.

Nikaragua'nın Başkenti?

“Managua” şehri Nikaragua'nın başkentidir.

Nikaragua'nın Para Birimi Nedir?

“Nigaruka Korbobası” Nikaragua'nın para birimidir.

Nikaragua'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Nikaragua'nın telefon alan kodu : + 505

Nikaragua'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nikaragua'nın Bayrağı Nasıldır?

Nikaragua'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Nikaragua

Nikaragua'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Managua

Nikaragua'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nikaragua'nın Bayrağı Nasıldır?

Nikaragua'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Nicaragua

Nikaragua'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Managua

Nikaragua'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nikaragua'nın Bayrağı Nasıldır?

Nikaragua'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Nikaragua'nın Bayrağı Nasıldır?

Nikaragua'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nikaragua'nın Bayrağı Nasıldır?

 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT