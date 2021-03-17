Nikaragua'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nikaragua'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nikaragua veya resmî adıyla Nikaragua Cumhuriyeti, 129.495 km²'lik yüz ölçümüyle Orta Amerika'nın en büyük ülkesidir. Ülke, kuzeyde Honduras, güneyde Kosta Rika ile komşudur.Ülkenin batısı Büyük Okyanus, doğusu ise Karayip Denizi ile çevrilidir.

Nikaragua'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Nikaragua 6071045 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 111. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00077 olduğu görülmektedir.

Nikaragua'nın Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Nikaragua'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Nikaragua'nın yüz ölçümü 128525 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Nikaragua'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 10380 km² Karasal Alan : 119990 km²

Nikaragua'nın Haritadaki Yeri / Konumu