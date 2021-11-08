Nikbet ne demek, TDK'ya göre Nikbet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nikbet ne demek? Nikbet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nikbet kelimesi. Peki nikbet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nikbet nedir, nikbet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİKBET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nikbet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nikbet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nikbet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Talihsizlik, felaket

- Düşkünlük



NİKBET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Siyasi ikbal veya nikbet yellerine göre yön alan bir huy sahibi olduğunu bilirdim.

