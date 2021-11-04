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Nikel ne demek, TDK'ya göre Nikel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nikel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nikel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nikel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nikel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nikel ne demek, TDK'ya göre Nikel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nikel ne demek? Nikel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nikel kelimesi. Peki nikel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nikel nedir, nikel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NİKEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nikel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nikel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nikel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenebilen ve kolayca tel durumuna getirilebilen bir element (simgesi Ni)

NİKEL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- nikel kaplama

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