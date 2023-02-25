Nikita Baranok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Baranok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Baranok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Baranok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Baranok 31 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Баранок Никита Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Baranok Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikita Baranok'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikita Baranok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Baranok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Baranok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Baranok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Vitebsk II

1 Temmuz 2022 yılında Vitebsk

5 Ocak 2023 yılında Soligorsk

Nikita Baranok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Baranok şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nikita Baranok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 22 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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