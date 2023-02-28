Nikita Baranov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Baranov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Baranov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Baranov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Baranov 19 Ağustos 1992 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Baranov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Nikita Baranov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Baranov'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Baranov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Baranov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Baranov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Baranov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Rakvere U17

1 Temmuz 2008 yılında FC Ararat

1 Ocak 2009 yılında Warrior Valga

1 Ocak 2010 yılında FC Flora II

1 Ocak 2011 yılında FC Flora

15 Şubat 2017 yılında Kristiansund

26 Temmuz 2018 yılında Sogndal IL

16 Ocak 2019 yılında Beroe

25 Ağustos 2019 yılında Alashkert

28 Temmuz 2020 yılında Karmiotissa

5 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Hamrun Spart.

27 Ağustos 2021 yılında Pyunik Erivan

Nikita Baranov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Baranov şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikita Baranov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Puuma (-2007), Rakvere FC Flora (2008)

Estonya takımında 21 numaralı formasıyla 11 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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