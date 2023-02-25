Nikita Bobchenok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Bobchenok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Bobchenok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Bobchenok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Bobchenok 4 Eylül 1999 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бобчёнок Никита Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Bobchenok Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Bobchenok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Bobchenok'nin FK Orsha ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Bobchenok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/n.bobchyonok/?hl=ru

Nikita Bobchenok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Bobchenok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Bobchenok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Bobchenok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2020 yılında Dnepr Mogilev

1 Ağustos 2021 yılında Orsha

Nikita Bobchenok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Bobchenok şuan FK Orsha takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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