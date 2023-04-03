Nikita Bozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Bozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Bozov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Bozov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Bozov 28 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бозов Никита Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Bozov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SA-Football Agency yapmaktadır. Nikita Bozov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Bozov'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Bozov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Bozov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Bozov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Bozov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Akademia FCSM

1 Temmuz 2022 yılında Spartak II

Nikita Bozov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Bozov şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Bozov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Mart 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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