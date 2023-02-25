Nikita Bylinkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Bylinkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Bylinkin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Bylinkin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Bylinkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Bylinkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Bylinkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Bylinkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Bylinkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Bylinkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Bylinkin 27 Ocak 1999 tarihinde Slutsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Былинкин Никита Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Bylinkin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Bylinkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Bylinkin'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Bylinkin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikita.bylinkin/

Nikita Bylinkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Bylinkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Bylinkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Bylinkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Slutsk

17 Şubat 2019 yılında Smolevichi

30 Haziran 2019 yılında FK Slutsk

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria MG

31 Aralık 2019 yılında FK Slutsk

21 Mart 2020 yılında Dzerzhinsk

5 Mart 2021 yılında FK Slutsk

Nikita Bylinkin kimdir

Nikita Bylinkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Bylinkin şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Nikita Bylinkin nereli

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