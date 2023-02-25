Nikita Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Demchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Demchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Demchenko 6 Eylül 2002 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Демченко Никита Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Demchenko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chin International Consultancy yapmaktadır. Nikita Demchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Demchenko'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikita Demchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nik_dema10/?hl=ru

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Nikita Demchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Demchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Demchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Demchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2020 yılında Smolevichi

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Minsk II

1 Ağustos 2021 yılında Dinamo Minsk

Nikita Demchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Demchenko şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Demchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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