Nikita Dubitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Dubitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Dubitskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Dubitskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Dubitskiy 10 Nisan 2003 tarihinde Smorgon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дубицкий Никита Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Dubitskiy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Dubitskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Dubitskiy'nin FK Smorgon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Dubitskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikitadubitski/?r=nametag

Nikita Dubitskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Dubitskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Dubitskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Dubitskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FK Smorgon II

1 Ocak 2022 yılında FK Smorgon

Nikita Dubitskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Dubitskiy şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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