Nikita Kaplenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kaplenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Kaplenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Kaplenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Kaplenko 18 Eylül 1995 tarihinde Molodechno şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Капленко Никита Дмитриевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Kaplenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikita Kaplenko'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikita Kaplenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikitakaplenko24/

Haberin Devamı

Nikita Kaplenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Kaplenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Kaplenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Kaplenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2015 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2015 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2016 yılında Dinamo Minsk

21 Ocak 2020 yılında Torpedo Zhodino

18 Ocak 2021 yılında Chaika Pes.

7 Eylül 2021 yılında Volgar

1 Ocak 2023 yılında Soligorsk

Nikita Kaplenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Kaplenko şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nikita Kaplenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.