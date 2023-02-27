Nikita Kolinko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kolinko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Kolinko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Kolinko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Kolinko 10 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ņikita Koliņko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Kolinko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Kolinko'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Kolinko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Kolinko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Kolinko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Kolinko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında Super Nova

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Riga

1 Mart 2022 yılında Spartaks

15 Temmuz 2022 yılında Super Nova

Nikita Kolinko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Kolinko şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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