Nikita Kolotievskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kolotievskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Kolotievskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Kolotievskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Kolotievskiy 4 Mart 2001 tarihinde Orlovskiy, Rostov-na-Donu Region şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Колотиевский Никита Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Kolotievskiy Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Kolotievskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nikita Kolotievskiy'nin FK Rostov II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Kolotievskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Kolotievskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Kolotievskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Kolotievskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Master-Saturn

1 Ocak 2017 yılında Akademia Rostov

1 Temmuz 2018 yılında Rostov II

9 Temmuz 2021 yılında Dolgoprudnyi-2

21 Şubat 2022 yılında Rostov II

22 Şubat 2022 yılında Torpedo Miass

30 Haziran 2022 yılında Rostov II

Nikita Kolotievskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Kolotievskiy şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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