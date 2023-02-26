Nikita Komissarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Komissarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Komissarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Komissarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Komissarov 25 Nisan 2000 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Komissarov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Komissarov'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikita Komissarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Komissarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Komissarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Komissarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında TJK Legion U17

1 Ocak 2017 yılında TJK Legion

1 Ocak 2018 yılında FC Flora U21

18 Temmuz 2019 yılında Kuressaare

31 Aralık 2019 yılında FC Flora U21

30 Ocak 2020 yılında JK Viljandi

5 Ocak 2022 yılında Kalju FC

Nikita Komissarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Komissarov şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikita Komissarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJK Legion (-2016)

Estonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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