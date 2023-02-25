Nikita Korzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Korzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Korzun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Korzun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Korzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Korzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Korzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Korzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Korzun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Korzun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Korzun 6 Mart 1995 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Корзун Никита Иванович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Korzun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Nikita Korzun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 2 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Nikita Korzun'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Korzun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Korzun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikita Korzun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Korzun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2013 yılında Dinamo Minsk

1 Şubat 2016 yılında Dinamo Kiev

24 Temmuz 2018 yılında Dinamo Minsk

31 Aralık 2018 yılında Dinamo Kiev

24 Ocak 2019 yılında Al-Fateh

26 Ağustos 2019 yılında Dinamo Kiev

2 Eylül 2019 yılında Vilafranquense

30 Haziran 2020 yılında Dinamo Kiev

2 Eylül 2020 yılında Soligorsk

Nikita Korzun kimdir

Nikita Korzun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Korzun şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Korzun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 8 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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Nikita Korzun nereli

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