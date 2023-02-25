Nikita Kostomarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kostomarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Kostomarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Kostomarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Kostomarov 29 Haziran 1999 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Костомаров Никита Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Kostomarov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Nikita Kostomarov'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Kostomarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Kostomarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Kostomarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Kostomarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında Naftan

31 Aralık 2018 yılında Vitebsk II

9 Nisan 2019 yılında Orsha

31 Aralık 2019 yılında Vitebsk II

1 Haziran 2020 yılında Vitebsk

16 Nisan 2021 yılında Naftan

23 Temmuz 2022 yılında Vitebsk

Nikita Kostomarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Kostomarov şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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