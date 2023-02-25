Nikita Krasnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Krasnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Krasnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Krasnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Krasnov 9 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Краснов Никита Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Krasnov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballSpace yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Krasnov'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikita Krasnov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/krasnoffnikit?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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Nikita Krasnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Krasnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Krasnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Krasnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2021 yılında Dnepr-Yuni

1 Ocak 2022 yılında Mogilev II

1 Temmuz 2022 yılında Dnepr Mogilev

Nikita Krasnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Krasnov şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Krasnov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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