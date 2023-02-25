Nikita Kukhtik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kukhtik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Kukhtik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Kukhtik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Kukhtik 22 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кухтик Никита Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Kukhtik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Kukhtik'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikita Kukhtik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Kukhtik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Kukhtik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Kukhtik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Slutsk II

1 Nisan 2022 yılında Osipovichi

Nikita Kukhtik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Kukhtik şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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