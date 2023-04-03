Nikita Martinenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Martinenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Martinenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikita Martinenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikita Martinenko 16 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikita Martinenko Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Nikita Martinenko'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikita Martinenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikita Martinenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikita Martinenko şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
Nikita Martinenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
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