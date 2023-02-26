Nikita Mihhailov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Mihhailov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Mihhailov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Mihhailov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Mihhailov 20 Haziran 2002 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Mihhailov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PS9 Sports Agency yapmaktadır. Nikita Mihhailov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikita Mihhailov'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikita Mihhailov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Mihhailov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Mihhailov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Mihhailov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Narva U17

1 Ocak 2018 yılında JK Trans Narva II

1 Ocak 2019 yılında JK Trans Narva

1 Ocak 2023 yılında FC Flora

Nikita Mihhailov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Mihhailov şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikita Mihhailov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Trans Narva

Estonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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